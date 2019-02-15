شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني ينهار بشكل كبير امام الريال السعودي والدولار .. اسعار الصرف الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل العملات الأجنبية الارتفاع أمام الريال اليمني، وسط تكهنات بمزيد من التراجع للعملة الوطنية. وقالت مصادر مصرفية، إن المضاربة بالعملة وعدم وجود السلطات الرقابية عامل أساسي في انهيار العملة المفاجئ بين الفينة والأخرى. وشهدت مناطق سيطرة الانقلابيين، ارتفاعاً كبيراً في قيمة الدولار أمام الريال وارتفاعاً نسبياً للريال السعودي وانعكس ذلك على المحافظات المحررة. آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن)صباح اليوم الجمعة الموافق 15فبراير 2019م أسعار الصرف في مصارف صنعاء الدولار الأمريكي: شراء| 605 البيع | موقف الريال السعودي : شراء| 159.5البيع | 160.5 أسعار الصرف في مصارف عدن الدولار الأمريكي : شراء| 610البيع | موقف الريال السعودي : شراء 160البيع | 162

كانت هذه تفاصيل خبر الريال اليمني ينهار بشكل كبير امام الريال السعودي والدولار .. اسعار الصرف الان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.