الشرعية تُقرر فتح الممرات الإنسانية بالحديدة أمام القافلات والمساعدات

الحديدة - الخليج 365

قررت الشرعية، الجمعة، فتح الممرات الإنسانية الواقعة تحت سيطرتها في الحديدة أمام طريق القافلات الإغاثية والمساعدات الإنسانية.

ويعاني السكان المحاصرين بالحديدة داخل المناطق التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي من عدم وصول المساعدات، رغم فتح الممرات الإنسانية.

وأعلنت الحكومة استعدادها لتسهيل الوصول وإخراج المواد الغذائية من أماكن سيطرتها باتجاه الطريق الساحلي في حال استمر ميليشيا الحوثي في رفض فتح الممرات الإنسانية التي تقع تحت سيطرتهم.

ووفقا لمذكرة من رئيس الوفد الحكومي في لجنة إعادة الانتشار قدمت إلى رئيس اللجنة وقائد فريق المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسجارد، فإن القوات الحكومية فتحت الممرات من كيلو 8 باتجاه الكيلو 16 وشارع الستين والطريق الساحلي

وكان التحالف العربي, أعلن أمس الخميس, استعداداه الكامل لإعادة الانتشار في مدينة الحديدة, وذلك وفقاً لاتفاقية ستوكهولم.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” قال فيه “حرصا على استمرار نجاح اتفاقيات ستوكهولم ودعماً للعملية السياسية التي يقودها المبعوث الأممي الخاص باليمن، فإن قوات التحالف تؤكد استعدادها لإعادة الانتشار وفقاً لاتفاقية ستوكهولم”.

ودعا البيان الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث للضغط على المليشيات الانقلابية لتنفيذ اتفاقيات ستوكهولم وتحملهم مسؤولية فشلها.

كما حمل تحالف دعم الشرعية في اليمن المليشيات الحوثية الانقلابية مسؤولية القيام بالأعمال العدائية، والتي من شأنها تهديد اتفاق السويد والأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية وعمليات تدفق المساعدات الإنسانية.

وطالب البيان الأمم المتحدة بممارسة المزيد من الضغوطات لإجبار المليشيات الانقلابية على تنفيذ بنود اتفاقية ستوكهولم.

يذكر أن الحكومة اليمنية والحوثيون، توصلوا خلال محادثات في السويد, في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في الحديدة وعملية الانسحاب من المدينة وموانئها, ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن بسبب تعنت الحوثيين.