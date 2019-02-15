جماعة الحوثي تلجأ لهذه الخديعة لإلقاء القبض على قيادات مقاومة حجور!

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عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة أن مليشيات الحوثي اخترقت وتقرصنت على أرقام هواتف قيادات المقاومة في حجور وعذر وأرسل منها رسائل عن وقوعهم في الأسر.



وقال الشيخ فهد دهشوش في منشور له على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك ان الحوثي يتلقى على الارض هزائم وصفعات متتابعة تفقده السيطرة ويتخبط كالمصروع ويستعيضها بحمله اعلاميه كاذبة تروج لانتصارات وهمية



مضيفا ان ذلك يدل على حجم الخوف والفزع الذي لديهم وقام بحركة بائخة حيث تقرصن على ارقام تلفونات قيادات المقاومة في حجور وعذر وارسال رسائل كاذبه لقائمة أصدقائهم والمتصلين بهم بأنه انا ولد فلان وابي مأسور واخي قتل وجدتي استسلمت



يذكر أن قبائل حجور تخوض معاركا عنيفه ضد مليشيا الحوثي منذ أسابيع



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