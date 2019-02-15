أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الدوري السعودي الشباب - x

17:30 - الوحدة الرائد - x

19:20 - الاتحاد الدوري الاوروبي لاتسيو 0 x

انتهت 1 أشبلية رابيد فيينا 0 x

انتهت 1 انترميلان اولمبياكوس 2 x

انتهت 2 دينامو كيف باتي بوريسوف 1 x

انتهت 0 ارسنال زيورخ 1 x

انتهت 3 نابولي مالمو 1 x

انتهت 2 تشيلسي الدوري المصري حرس الحدود - x

16:00 - بتروجيت المقاولون العرب - x

19:00 - طلائع الجيش الدوري الاسباني إيبار - x

22:00 - خيتافي الدوري الايطالي يوفينتوس - x

21:30 - فروزينوني

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