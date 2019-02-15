الهلال الإماراتي يوزع سلالاً غذائية كمرحلة ثانية في عسيلان شبوة

شبوة - الخليج 365

استمراراً للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها دولة الإمارات لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، ودعم احتياجاته الإنسانية والتنموية، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية في عدة مناطق صحراوية بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" - تابعها "الخليج 365" - فقد وزع فريق الهلال اليوم سلالا غذائية - في إطار المرحلة الثانية من المساعدات في محافظة شبوة - على الأسر المعوزة والمحتاجة وذوي الدخل المحدود في تلك المناطق استفاد منها 3050 فردا.

وأعرب أهالي عسيلان عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية التي تساهم في التخفيف من معاناة الأسر وظروفهم الصعبة التي يعيشونها.

والأربعاء الماضي، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مئات السلال الغذائية على النازحين القادمين من مختلف مناطق محافظة الحديدة إلى مخيمات النازحين في الخوخة .

الهلال الأحمر الإمارتي قدم مئات السلال الغذائية للنازحين من سكان الحديدة إلى مديرية الخوخة الذين هربوا من قصف مليشيات الحوثي على منازلهم ، وآخرين فرّوا من الحصار الحوثي على مدنهم وقراهم إلى الخوخة .

وعبّر عدد من النازحين عن شكرهم وإمتنانهم لدولة الإمارات على جهودها التي تبذلها وتقديم الإغاثات الإنسانية للنازحين للتخفيف من معاناتهم اليومية ومساعدتهم في تسيير شؤون حياتهم اليومية .

إلى ذلك، استشهد ثلاثة مواطنين من أبناء قرية الدوح بمديرية حيس هم رجل وإمرأتان أثناء مرورهم في الطريق على متن دراجة نارية كانوا يستقلونها صباح اليوم الأربعاء ..

وقام عدد من الأهالي بمحاولة إسعاف الضحايا الذين تعرضوا لإنفجار العبوة الناسفة وهم المواطن فتيني مسيّب بشارة ، والشقيقتين المواطنة عليّه علي سليمان بشارة ، والمواطنة جودة علي سليمان بشارة إلى المستشفى الميداني في مديرية الخوخة لكنهم كانوا قد فارقوا الحياة ..

هذا وتستغل مليشيات الحوثي الهدنة الأممية وتقوم بعمليات تسلل من حين لآخر عن طريق المزارع إلى الطرقات خارج المدينة.

وتقوم بزرع العبوات الناسفة والألغام وراح ضحيتها العشرات من المواطنين في مديرية حيس ومناطق أخرى متفرقة في محافظة الحديدة .