طوّاف: العدو الأول للمواطن العربي هو النظام الإيراني المتطرف

قال السفير السابق لدى سوريا عبدالوهاب طواف، إن "العدو الأول للمواطن العربي هو النظام الإيراني المتطرف".

وأضاف طواف في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "هو نظام عنصري، سفك دماء الملايين في الأحواز العربية وفي العراق وسورية ولبنان والبحرين واليمن".

وتابع:"ويسعى لأشعال الحرائق في السعودية".

وذكر أنه "نظام دموي دمر حياة ملايين البشر؛ ويرتكب الجرائم تحت شعار الموت لإسرائيل.!".

وكتب تغريدة أخرى:"صمود مليشيات الحوثي العنصرية يعود لتفرق ( لا ضعف) صفوف المؤمنين بالدولة والمواطنة المتساوية، من يحاول شق الصفوف بقصص فبراير وديسمبر وشمال وجنوب ومؤتمر وإصلاح هم إما صغار العقل أو كبار "الجيب"؛ وعبثهم هذا لا يخدم إلا مشروعي الحوثي العنصري والإيراني الطائفي..توحدوا لإنقاذ اليمن".

ومضى:"لا أعتقد أن الأمم المتحدة ستتمكن من التقدم خطوة واحدة إلى الأمام في اليمن مالم يتم تنفيذ إتفاق ستوكهولم كما وُضع لا كما فُسر من قِبل مليشيات الحوثي، قُيدت تحركات الأمم المتحدة بذلك الإتفاق"

وبين أن أهم مافي إتفاق ستوكهولم أنه كاشفاً لنوايا الحوثيين الحقيقية في التخلي أو التمسك بمشروعهم العنصري المتطرف في اليمن، كاشفاً لقدرات الأمم المتحدة لإنهاء حروب الحوثي ضد الشعب اليمني، كاشفاً لنوايا المجتمع الدولي تجاه أذرع إيران المسلحة في المنطقة العربية.