شكرا لقرائتكم خبر عن شاهدخارطة حديثة توضح سير المعارك في " حجور " والمناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي والقبائل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الحساب الدولي لخرائط الحرب خريطة حديثة عن الحرب والوضع في حجور والوضع بعد انتفاضة قبائل قفلة عذر بعمران لإسناد قبائل حجور.

وقالت مصادر قبلية: أن قبائل ذو سودة تغنم دبابة ومصفحة عسكرية وعدد من الاطقم محملة بالذخائر".

وأضاف "أن 5 شهداء سقطوا من أبناء القبائل أثر التصدي للحوثيين في عذر عمران".. مشيرة إلى أن 15 جثة للحوثيين و 19 اسير حوثي بيد القبائل حتى الان.. ولازالت الاشتباكات مستمرة".

وكانت أكدت المصادر أن المواجهات تتوسع بشكل هو الأعنف في اخر معاقل المليشيات بمنطقة #حجور فيما قبائل عذر بعمران تقطع الطريق المؤدي إلى منطقة #حجور من جهة مديرية #القفلة عقب اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي على خلفية محاولة مقاتلي الأخيرة المرور إلى حجور.

وقالت : أن اشتباكات عنيفة تندلع الان بين أبطال #حجور والمليشيا الحوثية في #المندلة آخر معاقل #الحوثيين في مديرية #كشر المحاذية لمديرية قفلة عذر ".

وأضافت المصادر "أن دائرة الاشتباكات تتوسع بين القبائل والحوثيين وتصل الى العدنة بلاد بو شاحية في بلاد عذر".

مؤكدة فرار جماعي للحوثيين في بلاد ذو نحزه وذو سوده وبلاد ابو شاحيه وسوق سليمان ونفير عام للقبائل قاره وعذر والمعركه تصل جبل العفره.