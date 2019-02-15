شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار "أبرز العملات" أمام الريال اليمني اليوم الخميس 15/02/2019 والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تجدون في الجدول أدناه أسعار صرف الريال اليمني أمام أبرز العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 15/02/2019 في السوق السوداء حسب رصد عرب نيوز:
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الأمريكي` 597 602
الريال السعودي 158 159
الدرهم الإماراتي 160 161
اليورو الأوروبي 671 678
الجنيه الاسترليني 757 765
الدولار الكندي 381 392
جنيه مصري 32 33
الريال القطري 161 164
الدينار الكويتي 1941 1959
الريال العماني 1530 1550
الدينار الأردني 832 840
الدينار البحريني 1571 1586
الرنجت الماليزي 141 143
رمبي صيني 72 76
دينار جزائري 5 8
دينار ليبي 360 375
ليرة تركي 105 107
روبية هندي 8 100
بير أثيوبي 20 22
فرنك سويسري 486 510
دولار أسترالي 662 678
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