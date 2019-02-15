شكرا لقرائتكم خبر عن وقف الرحلات في مطار دبي الدولي بسبب نشاط طائرات مسيرة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفادت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن سلطات مطار دبي الدولي، أوقفت الرحلات عبر المطار مؤقتًا، بسبب ِنشاط طائرات مسيرة، دون ترخيص.
ونقلت الوكالة تأكيد ناطق باسم سلطات المطار أنه: ”تم تأجيل رحلات الإقلاع بالمطار للاشتباه في نشاط طائرات مسيرة“.
وتمنع هيئة الطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة، الطائرات المسيرة ”الدرون“ من التحليق في مناطق معينة، كما تمنع الهواة من وضع كاميرات أو ليزر على طائراتهم.
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