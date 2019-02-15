شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف ...ماذا فعل مواطن بصنعاء اختطف الحوثيون شقيقته واجبرهم على الرضوخ لمطالبه بشكل فوري؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في صنعاء، أن مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل حملات الاختطاف للفتيات بالعاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر على ان المليشيات الحوثية أقدمت خلال الايام القليلة الماضية على اختطاف عددا من الفتيات من جلسات النساء «التفرطة» بالعاصمة صنعاء.

ونقل المصدر عن شقيق إحدى الفتيات المختطفات قولة «أنه وبعد خروج قريبته من الجلسة النسائية, قامت إحدى الزنيبات المتواجدات في نفس الجلسة باللحاق بها سرا ومراقبتها لتعرف على منزلها وفي صبيحة اليوم الثاني تم اختطاف قريبته من جوار منزلها لحظة خروجها لشراء بعض الحاجيات.





واوضحت المصادر بأنه وبعد اختفاء دام 4 أيام وصل شقيق الفتاة معلومات أن شقيقته مختطفة في أحد السجون السرية للحوثيين بالعاصمة بسبب انتقادها لعبدالملك الحوثي في أحد جلسات «التفرطة» النسائية.

وأضاف المصدر «بأنه وبعد ان تبين لشقيق الفتاة بان من اقدم على اختطاف شقيقته هي مليشيات الحوثي الانقلابية باشر على الفور بتهديد عدد من الأشخاص الذين ينتمون للاسر «الهاشمية - القناديل» بأنه في حال عدم الافراج عن قريبته فسوف يقوم باختطاف الهاشميات.. متوعدا بان يلحق بهم العار لو كلفه حياته ليتفاجئ بعدها بيوم بتلقي اتصالاً هاتفيًا لاستلام قريبته والتي عند استلامها وجد على جسدها أثار التعذيب الوحشي وهي في وضع صحي مؤلم».