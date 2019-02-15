شكرا لقرائتكم خبر عن قناة " المسيرة " تفاجئ الجميع و تبث قبل قليل هذا الخبر العاجل من الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مسؤول عسكري أن التحالف العربي شن الأحد غارة داخل المدينة استهدفت برج إذاعة تابعة للحوثيين وتقع في الجهة الغربية، ما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص لم تعرف هويتهم.

لكن الحوثيين أعلنوا اليوم عبر قناة «المسيرة» المتحدثة باسمهم أن القتلى هم حراس البرج إضافة إلى موظف. وتمكنت القوات الموالية للحكومة الأربعاء من بسط سيطرتها على طريق ˝الكيلو16» الرئيسي قرب مدينة الحديدة، والذي يربط وسط المدينة بالعاصمة وبمدن أخرى ويشكل خطا بارزا لإمداد وحدات الحوثيين.

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