شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يفاجئ المغتربين بالمملكة بهدية ملكية عاجلة.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بأمر من ولي العهد..خبر سار يعم كافة أرجاء السعودية ويثلج صدور جميع الوافدين والمواطنين، أعلنت المملكة عن قيامها بإجراءات جديدة من أجل وضع بديل لنظام الكفيل وإلغاءه من عدد من المهن، كما أشارت التفاصيل إلى بشرى سارة للعديد من المقيمين والتي كان قد طال إنتظارها من قبل الملايين. وبهذا الشأن وضعت المملكة نظام سلس لحياتهم وبديلاً عن نظام الظلم الذي تعرض له الكثيرين من المقيمين نظرا لاضطهاد بعض الكفلاء لهم، بعد أن أكدت المملكة الحفاظ على كافة حقوق المقيمين وحمايتهم من الإنتهاكات التي يعرضون لها. وأعلنت مصادر بالمملكة أن السعودية على بعد خطوات بسيطة من أجل وضع بديل لنظام الكفيل في المملكة وليس هذا فقط بل أنها ستتخذ إجراءات حاسمة من أجل إلغاء الكفيل عن عدد من المهن التي يشغلها بعض المقيمين في المملكة وتلك المهن هي : أعطت المملكة الفرصة لكافة المقيمين في المملكة وأي من الوافدين بإمكانية نقل الكفالة بمفردهم في بعض الحالات تخلصا من إضطهاد الكفيل لبعض المقيمين، وذلك بعد أن أعطت الفرصة لعدد من الوافدين بالعمل دون الحاجة إلى وجود كفيل في المملكة وخاصة المهن الإدارية والمهن الهندسية ومهنة الطبيب. واعتبرت المملكة العربية السعودية أن تلك الفرصة هي خطوة جريئة من المملكة من أجل وضع بديل لنظام الكفيل.شكرا لكم جميعا لمتابعة هذا الخبر ونعدكم دائما وأبدا بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل كافة الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم ونقل كافة الاخبار بمصداقية وشفافية

