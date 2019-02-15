شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مقاومة عمران يرعب عبدالملك الحوثي في أول ظهور له ويجلب الموت للمليشيات .. شاهد ماذا فعل وكيف كانت النتائج الأولية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الشيخ القبلي صالح بن غالب سودة دعوة إلى كافة أبناء مديرية قفلة عذر التابعة لقبيلة حاشد إلى الانتفاضة في وجه مليشيات الحوثي وقطع كافة خطوط الإمداد التي تستقدمها المليشيات الحوثية من صنعاء ومديريات أخرى في عمران نحو مناطق حجور والعبيسة وكشر.

عقب ذلك، أعلنت قبائل عذر بمحافظة عمران مساندتها لقبائل حجور المجاورة في صد المليشيات الحوثية وقطع كافة خطوط الإمداد التي تستخدمها المليشيات بعد استيلاء القبائل على منطقة العبيسة بالكامل.



ولقى مالايقل عن 15 من مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم في معارك عنيفة مع رجال القبائل في ذو سودة وذو نحزة التابعة لمديرية قفلة عذر - شمال غرب محافظة عمران.

وقالت مصادر اعلامية " إن خمسة من أبناء القبائل استشهدوا في المعارك ضد المليشيات الحوثية كما تمكن رجال القبائل من قطع خط إمداد مليشيات الحوثي القادمة من محافظات عمران وصنعاء باتجاه وادي مور والعبيسة التابعة لمناطق حجور بمحافظة حجة المجاورة. وأكد المصدر " إن المعارك لا تزال على أشدها بين الطرفين بمختلف أنواع الأسلحة.

في صعيد متصل، رصدت المصادر مرور عدد من الأطقم المحملة بالحوثيين قادمة من محافظة صنعاء مروراً بمديريات خمر وبني صريم وحوث في طريقها إلى تعزيز جبهتها في مناطق حجور وذو سودة.

وأضافت المصادر " إن قبائل عذر استولت على عربة للمليشيات الحوثية وثلاثة أطقم محملة بالذخائر كانت تحاول المليشيات تعزيز عناصرها في مواقع تتمركز فيها برأس العبيسة.