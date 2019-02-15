شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد لوزير الخارجية وللرئاسة اليمنية بعد ظهوره اليوم إلى جوار رئيس الوزراء الإسرائيلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد الهجمة الشرسة التي شنها ناشطون يمنيون على وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم على خلفية ظهوره في صورة جنبا الى جنب إلى جوار رئيس الوزراء الإسرائيلي كتب اليماني منشور في صفحته على تويتر رصده محرر "يمن الغد" لكنه لم يتطرق إلى الصورة التي اشعلت الاعلام ونشر صورة أخرى لمؤتمر وارسو لا تظهره جوار نتنياهو.

وجاء في المنشور "كانت مشاركة اليمن في مؤتمر وارسو غاية في الأهمية، تحاورنا مع قادة العالم على طاولة مستديرة كما نفعل دوما في الأمم المتحدة ونقلت رؤية فخامة الرئيس لحل الازمة اليمنية من خلال كبح التوسعية الإيرانية".

وأضاف "تم نقاش التهديدات الإيرانية لأمن وسلامة المنطقة ككل والخروج بآليات مشتركة لمواجهتها".

من جانبه علق مستشار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي على ظهور خالد اليماني إلى جانب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في افتتاح مؤتمر وارسو وقال في تغريدة نشرها اليوم الخميس على موقع تويتر "أن التطبيع أو شبهة التطبيع بأي صورة من الصور يخالف كل ثوابت الشعب اليمني وتاريخه ودستوره".

وأوضح أن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا التي لا تلعوها أو تسبقها قضية، وأن المجاملة في مثل هذه المواقف لا يخدم إلا أعداء الأمة جميعاً بمن فيهم العدو الصهيوني، على حد تعبيره.

ونشر نتنياهو، على حسابه في «تويتر»، خبراً يتضمن صورة له إلى جانب اليماني، وكتب فوقها بالعبرية: «نصنع التاريخ». وكان المؤتمر انطلق اليوم بمشاركة نتنياهو ووزراء خارجية عرب وغربيين، وتركّز على الموضوع الإيراني.