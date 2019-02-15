قذائف الميليشيا تمطر علي الاحياء السكنية بمدورية حيس

أمطرت ميليشيا الحوثي الإجرامية منازل المواطنين في الأحياء السكنية بمديرية حيس بعدد من قذائف الهاوزر وقذائف الهاون .

وتسبب القصف الحوثي العشوائي ببث حالة من الرعب والهلع في أوساط المواطنين؛ حيث تضاعفت مخاوف المواطنين بعد إرتكاب الميليشيا الحوثية لجرائم قصف أودت بحياة عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال.

وندد أهالي مديرية حيس بجرائم الميليشيا الوحشية المتمثلة بالقصف العشوائي وزرع العبوات الناسفة ومحاولات التسلل رغم اتفاق الهدنة التي كانوا ياملوا أن تضع حدا لمسلسل الجرائم الحوثية بحق المواطنين الأبرياء.