تعرف على ملخص المعارك والغارات في حجور وعموم حجة اليوم الخميس

كشفت مصادر محلية عن ملخص المعارك والتطورات الميدانية التي شهدتها منطقة حجور ومختلف مناطق مديرية كشر ومحيطها في محافظة حجة.

وأوضح المركز الإعلامي لإقليم تهامة أن مليشيا الحوثي ردفعت تعزيزات بشرة وعسكرية إلى المندلة وبلاد ذو سودة وذو نحزة ، على النحو التالي:

-تجمعات كبيرة لعناصر المليشيا في موقع الحمم في ذو سوده من الصباح ولازالوا حتى الآن.

– هناك تجمعات أيضا لمقاتلي مليشيا الحوثي صعدوا الجبل الذي من تحت جبل شطاه عند الساعة ال ٨ صباحا وقاموا بترديد الصرخه.

-:اثنين أطقم للمليشيا تصل بلاد ذو سودة وذنحزه الساعة 8:50ص.

مليشيا الحوثي تمكنت من فتح الخط س8:55 وشوهدت اثنين اطقم تحركت باتجاه ذو سوده.

عند الساعة 9:30 ص وصول 10 اطقم للمليشيا تقل عناصر تتحرك باتجاه ذوسوده.

– تتمركز أطقم ومدرعه بجوار ذومقطيب شرقي السوق شرق البنبه التي على الخط في الكبري الذي في ذومقطيب.

مليشيا الحوثي تقصف بلاد ذوسوده بالأسلحة الثقيلة منذ الساعة 9:45 والسكان ينزحون منها والمليشيا تدخل مساكنهم وتحتلها.

*تعزيزات متواصلة لعناصر المليشيا المدججة بالأسلحة تستمر بالتحرك من ذو سودة باتجاه قبائل حجور، وعشرات الأطقم ومدرعات تتمركز في ظهر المندلة على خط قارة.

– تحركت فجراليوم أكثر من 20 دبابة من منطقة حوث باتجاه حجور.

-:مليشيا الحوثي تتخفى بأسلحتها بين الأشجار في ذوسوده وذونحزه وذ مقعس وذوبوشاحيه.

ذوسوده نزح سكان من مساكنهم عندما نفدت عليهم الذخيره الى بلاد ذو يحي واستشهد منهم ثلاثه وجرح اثنان والقتلى من عناصر المليشيا الانقلابية بالعشرات.

داهمهت مليشيا الحوثي بالمدرعات بلاد ذو سودة لأنهم لا يملكون الأسلحة المضادة للدروع ،وقامت المليشيا بقصف بيت الشيخ صالح بن غالب سوده بضربتين صباح اليوم، والشيخ صالح سوده يصل عند ذويحي ، انسحب إليهم الصباح بعد ان نفدت ذخيرتهم.

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غارات التحالف العربي

عند الساعة 3:30 عصرا غارة لمقاتلات التخالف استهدفت مدرعه في بلاد ذوسوده.

وفي نفس التوقيت غارة لمقاتلات التحالف العربي في بلاد ذوشاحيه جنب بيت الشيخ مبخوت ابو شاحيه استهدفت أطقم للمليشيا وقتلى وجرحى من عناصرهم.

عند الساعة 3:34 غارة ثالثه لمقاتلات التحالف جوار مخضاره ذو مقعس من الغرب،استهدفت أطقم محملة بالذخيرة وانفجارات وشوهدت النار تشتعل من أحد الأطقم.

مليشيا الحوثي تعد لشن الحرب من جهة عاهم ووشحة

تتمركز دبابة ومدرعتين في منطقة ابو دوار .

الآن الأوضاع متوتره في عاهم وشوهدت عناصر للمليشيا وهم يتوزعوا الذخيره.

وقد ذكرت مصادر محلية أنهم شاهدوا ظهر اليوم أكثر من ثلاثين عنصرا من مقاتلي المليشيا وهم نازلين من جبل الجرابي المطل علي المعهد التقني بعاهم

ومن ضمنهم اثنين معهم معدلات الى منطقة ابودوار لتناول الغداء.

-:مصادر محلية تؤكد ان مليشيا الحوثي تهدف للوصول بتعزيزات الى ذو سويد ومشارمه في حجور الشام ليفتحوا جبهه جديدة من حدود كشر الشمالية الغربية مع مديرية وشحه.