هذا ما دار بين الزُبيدي والمقدم البوحر في اللقاء الذي جمع بينهما بالمكلا

التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، مساء اليوم الخميس، في مقر اقامته المؤقت بمدينة المكلا، بقيادة النخبة الشبوانية ممثله بالمقدم محمد سالم البوحر قائد محور عزان والمقدم وجدي باعوم الخليفي قائد محور الشهداء.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس المجلس الانتقالي بزيارة قيادة النخبة الشبوانية مثمنا هذه الخطوة التي تدل على عمق العلاقة الاستراتيجية بين المجلس الانتقالي الجنوبي والنخبة الشبوانية.

وثمن الرئيس عيدروس الزبيدي الدور الكبير والمهام والاعمال البطولية التي سطرتها قوات النخبة الشبوانية وأبطالها الشجعان لتثبيت وإرساء دعائم الأمن والإستقرار ومكافحة الإرهاب في محافظة شبوة .

وأشاد الرئيس الزبيدي بالدور العظيم الذي تقوم به دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وإسناد قوات النخبة الشبوانية بما يكفل تحقيق شراكة حقيقية سيما في العمل على تثبيت الأمن وتطبيع الحياة المدنية، متوجهًا بالتحية والتقدير لقيادة وكافة منتسبو النخبة الشبوانية.. سائلًا الله العلي القدير الرحمة والخلود لأرواح شهدائها الأبرار والشفاء للجرحى الأبطال.

واستمع رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي من المقدم محمد سالم البوحر قائد محور عزان والمقدم وجدي باعوم قائد محور الشهداء الى إيضاحاتٍ حول عملية تأمين محافظة شبوة ومكافحة الإرهاب وخطة استكمال السيطرة على باقي المديريات التي لم تنتشر فيها قوات النخبة وإدراكهم لحساسية وطبيعة المرحلة ووضع محافظة شبوة خاصة والجنوب عامة الإستثنائي.

وعبرا كلًا من قائد محور عزان وقائد محور الشهداء عن سعادتهم بزيارة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، شاكرين الرئيس عيدروس الزُبيدي على حسن الضيافة والاستقبال .

ووصل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، اليوم، ومعه نائبه هاني بن بريك ورئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك واعضاء هيئة الرئاسة عدنان الكاف وناصر الخبجي والشيخ عبدالرحمن شيخ ، إلى مطار الريان بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت على متن طائرة اماراتية لتدشين أعمال الدورة الثانية للجمعية والفعاليات المصاحبة لها، المقرر انطلاقها يوم السبت القادم.

