"الكثيري" يفتتح مشروع ترميم روضة تاربة للطفل بمديرية سيئون

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون وادي حضرموت و الصحراء عصام الكثيري، اليوم، مشروع ترميم روضة الطفل بمنطقة شعب الحصان بتاربه مديرية سيئون بتكلفة ٤٩ ألف دولار بتمويل من قبل مشروع الأشغال العامة.

وأكد الوكيل على أهمية افتتاح مثل هذه المشاريع، التي تساهم في غرس المبادئ والقيم الحميدة للأطفال، موجه مدير عام مديرية سيئون برفع دراسة لتنفيذ مشروع توسعة الروضة لاستيعاب إعداد أكبر من الأطفال .

وفي وقت سابق من اليوم، اطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، على سير العمل الجاري في تنفيذ مشروع الصرف الصحي الإسعافي لعدد من أحياء مدينة سيئون البالغ تكلفته 209 ملايين ريال.

واستمع الوكيل من إدارة المشروع الى شرح عن خط الضخ، البالغ طوله 3 كيلو ونصف وبقطر 250 ملم، والذي سيساهم في إنهاء إشكالية طفح مياه المجاري في وسط المدينة.

وشدد الكثيري على ضرورة إنجاز المشروع بحسب المواصفات الفنية المعدة، مؤكدا حرص السلطة المحلية على إنجاز المشروع في الموعد المحدد.

كما افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام الكثيري، اليوم، مشروع منظومة الطاقة الشمسية لمشروع مياه سحيل بور بمديرية سيئون البالغ تكلفته ٢٧ مليون ريال بتمويل من المجلس المحلي بمديرية سيئون .

المشروع سيؤمن إمداد المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر لأكثر من ٥ آلاف نسمه عبر بئر ارتوازية يتم ضخ المياه منها بعد تنفيذ المشروع عبر منظومة الطاقة الشمسية بقدرة ٣٧ كيلو وات تضخ ٩٥ متر مكعب في الساعة إلى خزانين بسعة ٢٢٠ متر مكعب .

ووجه الكثيري أثناء افتتاح المشروع برفع دراسة لتوصيل التيار الكهربائي للمشروع للتشغيل المسائي وانشاء خزان بسعة أكبر لتأمين تدفق المياه للمواطنين.

وكان الوكيل الكثيري، قد اطلع، اليوم، على سير العمل الجاري في مشروع الصرف الصحي الإسعافي لعدد من أحياء مدينة سيئون البالغ تكلفته 209 ملايين ريال.

ويبلغ طول انابيب الصرف الصحي 3 كيلو ونصف والذي سيساهم في إنهاء إشكالية طفح المجاري وسط المدينة.

وشدد الكثيري على ضرورة إنجاز المشروع بحسب المواصفات الفنية المعدة، مؤكدا حرص السلطة المحلية على إنجاز المشروع في الموعد المحدد.