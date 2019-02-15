بالصور.. الساحل الشرقي بطلاً لدوري حات بالمهرة للفرق الشعبية لكرة القدم

توج فريق الساحل الشرقي بطلا لدوري مديرية حات للفرق الشعبية لكرة إثر فوزه في المباراة النهائية على فريق الحصن بركلات الترجيح (3/4) بعد انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي هدف لهدف. وفي نهاية المباراة قام مديرية عام مديرية حات الشيخ محسن مشخفي بلحاف وأمين عام المجلس المحلي الشيخ سعيد ضاوي بلحاف بتسليم فريق الساحل الشرقي كأس البطولة وفريق الحصن ترس الوصيف. وكان الدوري الذي أقيم برعاية السلطة المحلية بالمديرية شاركت عدد من الفرق الشعبية من ثلاث مدريات شحن ، حات ، والغيظه .

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