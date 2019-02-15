الجيش اليمني يتمكن من تحرير مواقع عسكرية بمحافظة صعدة

تمكنت وحدات من الجيش اليمني، اليوم الخميس، من تحرير مواقع عسكرية بمحافظة صعدة، خلال عملياتها العسكرية ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري قوله إن وحدات من الجيش تمكنت من تحرير مربع شاجع ووادي الأشر وحصن الحماد في منطقة الرزامي بمحافظة صعدة، ما أسفر مقتل القيادي الحوثي في جبهة الرزامي أركان مهدي الجبري "الملقب بـأبو حمزة"، فيما تواصل وحدات الجيش تقدمها في عدد من جبهات محافظة صعدة لتحريرها من مليشيات الحوثي.
كما تمكنت قوات الجيش اليمني من التوغل إلى قلب تمركز الميليشيات الحوثية في بني معين بجبهة رازح بمحافظة صعدة خلال عملية هجومية نوعية وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
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