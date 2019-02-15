أول تصريح للعميد طارق صالح حول عدوان الحوثي في حجور

أصدر قائد قوات المقاومة الوطنية - ألوية حراس الجمهورية العميد طارق محمد عبدالله صالح أول تعليق بشأن العدوان الحوثي في مناطق حجور بمحافظة حجة.

ونقل القيادي المؤتمري والإعلامي كامل الخوداني اليوم عن طارق صالح قوله "لكل الرجال المقاتلين في حجور المدافعين عن الإرض والعرض والجمهورية والقيم والثوابت الوطنية ..حجور منا ونحن من حجور".

وجاء التصريح في ظل المعارك التي تشهدها منطقة حجور بين الميليشيات الحوثية وبين المواطنين وسط دعوات إلى معها.

وفي وقت سابق قال العميد صادق دويد الناطق باسم قوات المقاومة الوطنية "لكل المؤمنين بالنظام الجمهوري والعدالة و الديمقراطية عليهم الإصطفاف لمواجهة الهجمة الكهنوتية الامامية الجديدة والترفع عن الصغائر ويتوجب على الضمير اليمني قيادة ومجتمع الإلتفاف حول المقاتلين في كل الجبهات و دعم أبطال حجور وعذر".

ويقود الحوثي عداوانا على ابناء حجور يحاول من خلاله تركيع المواطنين والسيطرة على اراضيهم وسط صمت مريب من قوات الشرعية المتواجدة على بعد 20 كيلومترا من المنطقة .

ويوم أمس الابعاء، دعا الشيخ العلامة يحيى الحجوري إلى نصرة أبناء منطقة قبائل حجور في محافظة حجة ضد اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال الشيخ الحجوري في محاضرة إن نصرة قبائل حجور فيها نصرٌ للأبرياء وكسرٌ للعدو الحوثي الذي بغى وتجبر وعاث في الأرض الفساد.

وأكد أن الحوثيين حاصروا أكثر القبائل من قبل ولا زالوا كما أنهم هجروا الناس الأبرياء من ديارهم خلال مسيرتهم التي وصفها بـ"الشيطانية". ولفت إلى أن النصر حليفٌ المتقين الذين يدافعون عن أنفسهم ضد آلة الحرب الحوثية .

وحذر الحجوري من فتنة كبيرة تصيب الناس إن لم يبادروا لنصرة إخوانهم وصد تمرد الحوثي وتمدده مؤكداً وجوب التناصر والتعاون والتكاتف ضد المليشيا الحوثية.