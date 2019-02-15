شدد محافظ محافظة أرخبيل سقطرى الأستاذ رمزي محروس صباح اليوم خلال التقاه بنائب مدير مطار سقطرى الذولي اياد يحيى مبارك.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية وأهمية تعزيز التعاون في المجال الأمني بين الجهات الأمنية داخل وخارج المطار، إلى جانب استعراض بعض القضايا المتعلقة في تأمين المطار وأهمية العمل للحفاظ على منظومة الأمن.
وأكد محروس أن أمن منفد المطار يلعب دوراً رئيسياً ويجب العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية وتفعيل كافة الأنشطة التي تحافظ على مستوى الأمن، الذي يشكل منظومة متكاملة من الإجراءات المترابطة التي تهدف لضمان وأمن وسلامة المسافرين، والوافدين إلى المحافظة.
حضر اللقاء وكيل المحافظة العميد الركن صالح علي سعد.
كانت هذه تفاصيل خبر محروس يشدد على أهمية تشديد الأمن في مطار سقطرى الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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