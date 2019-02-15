تجارة وصناعة حضرموت تنظم دورة تدريبية لسيدات الأعمال بالمكلا

نظمت غرفة تجارة وصناعة حضرموت بمدينة المكلا الدورة التدريبية الثانية لسيدات الأعمال بعنوان ( صناعة العطور والبخور – دورة متقدمة ) بمشاركة 40 متدربة من سيدات الأعمال تدمها المدربة / فاطمة بن شيبان تستمر للفترة من 14 – 21 فبراير 2019م وفي حفل افتتاح الدورة أشار المحامي / مجدي مبارك بوعابس القائم بأعمال المدير العام للغرفة التجارية إلى أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن اهتمام مجلس أدارة الغرفة التجارية لدعم وتنشيط القطاع النسائي لإقامة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل المتعلقة بالحرف والعطور وصناعة الصابون وغيرها من المشغولات في إطار النشاط الذي يقوم به قسم سيدات الأعمال للرفع من قدرات ومهارات السيدات واكتسابهن الخبرات اللازمة خاصة فيما يتعلق بالمهارات التسويقية لمنتجاتهن مشيراً إلى أن الدورة الأولى حققت نجاح كبير للمتدربات من خلال أبراز منتجاتهن في أسواق البيع المحلية بالمكلا مؤكداً أن الغرفة التجارية تقدم دعمها في هذا الشأن بجهود نائب رئيس مجلس أدارة الغرفة التجارية الأخ فارس بن هلابي وسيعقب هذه المرحلة ثلاث مراحل لاحقة في صناعة العطور والبخور متمنياً للمتدربات التوفيق والنجاح .

من جانبها أشارت المهندسة / مريم زين بافضل رئيسة سم سيدات الأعمال بالغرفة التجارية إلى أن هذه الدورة التدريبية ستغطي احتياجات سيدات الأعمال والدفع بهن للتنافس في سوق العمل مشيراً إلى أن القسم يسعى إلى احتضان كافة سيدات الاعمال وتدريبهن وتأهيلهن على المهارات المختلفة تساعدهن على أدارة مشاريعهن الصغيرة داعياً كافة السيدات إلى الالتحاق والانضمام لعضوية قسم سيدات الاعمال بالغرفة التجارية .

ويتلقن المتدربات بالدورة عدد من المهارات في صناعة العود الملبس والعطورات وصناعة البخور بجميع أنواعه ومهارات أسس التسويق للمنتجات الصناعية المحلية .