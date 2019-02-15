مشائخ في عمران يعلنون انضمامهم للقبائل المنتفضة ضد الحوثي

أعلن مشائخ في محافظة عمران، انشقاقهم عن الحوثي وانضمامهم للقبائل التي أعلنت انتفاضة ضد المليشيا في المحافظة وحجور حجة.

وبينت المصادر، أن عددا من المشائخ القبليين الذين تروج المليشيا الحوثية أنهم معها، أعلنوا انشقاقهم عن المليشيا وانضموا الى الشيخ صالح بن سودة.

وذكرت أن الشيخ الدوحمي ومشايخ سبتان والشيخ الفايزي والوروي انضموا الى صف الشيخ بن سودة.

ورجح المصدر انضمام بقية قبائل العصميات خلال الساعات القادمة الى اخوانهم قبائل عذر.

وكانت قبائل عذر في محافظة عمران شمالي البلاد، انتفضت ضد مليشيا الحوثي الانقلابية مساء أمس الأربعاء، وقطعت خطوط امداد المليشيا إلى محافظة حجة غربي البلاد، وتدمير آلياتها.

وأكدت مصادر ميدانية أن معارك ضارية اشتعلت مساء الأربعاء في مديرية قفلة عذر شمالي محافظة عمران، بين القبائل ومليشيا الحوثي الانقلابية، بمحاذاة المعارك الدائرة في شرق مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

ووفقاً للمصادر فإن المعارك نشبت إثر هجوم شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على قبائل سودة التابعة لمديرية قفلة عذر في محافظة عمران.

وأفادت مصادر محلية بأن المليشيا شنت هجومهاً على قبائل عذر بعد أن رفضت الأخيرة مطالب بفتح مناطقها لمرور تعزيزات المليشيا إلى مناطق حجور، واتي تدور فيها معارك ضارية بين مقاتلي القبائل والمليشيا الانقلابية منذ أكثر من أسبوعين.

وطبقاً للمصادر الميدانية فإن المعارك الميدانية لا تزال مستمرة بين مسلحي المليشيا ورجال القبائل، وسط فرار جماعي لعناصر المليشيا، وسقوط قتلى وأسرى منها.

في غضون ذلك حققت قبائل حجور في منطقة العبيسة تقدماً كبيراً، خلال اليومين الماضيين، وسط انهيارات غير مسبوقة في صفوف الحوثيين.

وأكدت مصادر ميدانية أن رجال القبائل يستميتون في الدفاع عن مواقعهم في ظل محاولات الحوثيين تحقيق أي اختراق في المنطقة، والتي تدور فيها أشرس المعارك منذ ثلاثة أيام في منطقة العبيسة.

وأوضحت المصادر أن القبائل نقلت المعركة من الدفاع إلى الهجوم وسيطرت خلال اليومين الماضيين على قرية وجبل القيم الواقع شرق مديرية كشر، بعد سقوط العشرات من الحوثيين بين قتيل وجريح.

يذكر أن قبائل حجور تمكنت من أسر أكثر من 25 مسلحاً حوثياً، واعطاب عربة عسكرية نوع BMB.

من جانبها أصدرت السلطة المحلية في محافظة عمران اليوم الخميس، بايناً أدانت فيه الهجوم البربري الذي تشنه المليشيا الحوثية بمختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة على قبائل حجور في محافظة حجة المحاذية لمحافظتهم .

وأشاد البيان بالبطولات والتضحيات التي تقدمها قبائل حجور وصمودها في وجه المليشيا الانقلابية، والتي أثبتت للعالم أنها عصية على الكهنوت الامامي الحوثي.

ووجهت السلطة المحلية في محافظة عمران نداءً عاجلاَ إلى كل الأحرار والشرفاء من أبناء الشعب اليمني بصفة عامة للوقوف إلى جانب قبائل حجور الأبية في وجه العصابات السلالية، بكل الطرق والوسائل الممكنة .

كما وجهت نداءئها بصفة خاصة لكل أبناء محافظة عمران وقبائلها، لدعم ومساندة اخوانهم أبناء قبائل حجور ومناصرتهم، وخصوصاً القبائل المجاورة والقريبة من حجور، انطلاقا من واجب الدين والأخلاق والعرف والجوار