بالصور.. البرنامج السعودي يدشن توزيع الكتب والمقاعد لمدارس حات بالمهرة.

دشن أمس المدير التنفيذي للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فرع المهرة عبدالهادي القحطاني بمعية مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سمير مبخوت هراش اليوم بمديرية حات المرحلة الثانية من الدعم السعودي لقطاع التربية والتعليم من الكتب المدرسية للصفوف من 7-12 والكراسي الطلابية المزدوجة بمدرسة الصمود بمركز المديرية بحضور مدير عام المديرية محسن مشخفي.

ووفق متابعة "الخليج 365"، ناقش لقاء ضم المدير التنفيذي للبرنامج السعودي ومدير عام التربية والتعليم ومدير عام المديرية ومدير فرع التربية بالمديرية أهم القضايا والاحتياجات لقطاع التعليم وإمكانية توفيرها لما من شأنه الدفع بالعملية التربوية والتعليمية بالمديرية للأفضل.

إلى ذلك قام فريق البرنامج السعودي بزيارة إلى منطقة وادي ميل للاطلاع على وضع مدرسة المنطقة التي هي عبارة عن مجموعة من الخيام سعياً لإيجاد الحلول اللازمة ، كما شملت الزيارة منطقة اثوب والتعرف على مطالب مدرسة هارون الرشيد من الخدمات وتلمس هموم إدارتها التدريسية.

رافقهم خلال الزيارة الأخوة عيسى القميري مدير إدارة الخارطة بمكتب التربية ومحمد سعيد بلحاف مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية حات وعدد من المسؤولين والمختصين.