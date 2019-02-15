استشهاد وإصابة 12 مدنياً بينهم امرأتين بانفجار عبوة زرعتها المليشيا في المخا

ارتكبت المليشيا الحوثي، الخميس جريمة إرهابية تعد الثانية من نوعها خلال نصف شهر في مدينة المخا غربي اليمن، راح ضحيتها أكثر من 12 مدنياً بين شهيد وجريح.

وقالت مصادر محلية، إن عبوتين ناسفتين زرعتهما خلية إرهابية تابعة للمليشيات الحوثية في طقم تابع للمقاومة المشتركة انفجرت أثناء وقوفه في سوق القات المركزي في الأطراف الشمالية لمدينة المخا.

وأكدت المصادر إن انفجار العبوتين أسفر عن استشهاد 4 مدنيين وإصابة 8 آخرين، مشيرة إلى أن من بين الجرحى امرأتين.

وكانت خلية إرهابية تابعة للمليشيات الحوثية ارتكبت جريمة مماثلة نهاية الشهر الفائت في مطعم وسط مدينة المخا راح ضحيتها 6 شهداء بينهم إعلامي وأكثر من 36 جريحاً معظمهم مدنيون من أهالي المخا ومسافرين.