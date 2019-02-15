شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تعلن عن خبر مفاجئ للسعودية و السودان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثيين ، اليوم الخميس، مقتل وإصابة عسكريين سودانيين بكمين في محافظة حجة..

وذكر المركز الإعلامي للحوثيين على "تويتر"، أن مقاتلي الجماعة "فجروا عبوة ناسفة بآلية للجيش السوداني المشارك ضمن قوات التحالف العربي، أثناء مرورها في صحراء ميدي شمال غربي حجة.

وأضاف أن "الكمين أسفر عن إعطاب الآلية ومقتل وإصابة من كانوا على متنها من العسكريين السودانيين".

في سياق آخر، أفاد المركز بـ "قنص مليشيا الحوثي جنديين سعوديين في منطقة الصوح التابعة لمديرية كتاف في محافظة صعدة قبالة قطاع نجران جنوب غربي السعودية".

وتشارك قوة سودانية ضمن تحالف عسكري عربي تقوده السعودية ضد المليشيا الحوثية في اليمن.