بشرى سارة دولة جديدة تعرض صفقة ضخمة على الشرعية ستقلب الوضع الاقتصادي في اليمن رأسًا على عقب ”تفاصيل”

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عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي دهرميندار برادهان رغبة بلاده في استيراد النفط والغاز اليمني.. مؤكدا استعداد وزارته لحث شركات النفط الهندية لإجراء تواصل مباشر مع اليمن للبدء بالتنسيق والعمل على تحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير النفط أوس العود في العاصمة نيودلهي حيث أوضح الوزير الهندي انه تم إجراء لقاءات عديدة مع شركات النفط والغاز الهندية الكبرى وأبرزها شركتي ( ريلينس ، جايل )لبحث سبل تعزيز العمل الثنائي في مجال شراء النفط و الغاز اليمني.

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