الضالع: مليشيات الحوثي تقصف قرى "العود" غرب قعطبة بصواريخ الكاتيوشا

شنت مليشيات الحوثي، مساء اليوم، قصفا عنيفا وعشوائيا بصواريخ الكاتيوشا، على قرى منطقة العود، مديرية قعطبة، غرب محافظة الضالع، جنوب اليمن.

وأفاد سكان محليون بالمنطقة لــ"يمن شباب نت"، أن عدد من صواريخ الكاتيوشا سقطت في المنطقة وخلفت أضرارا مادية كبيرة في منازل المواطنين، في قريه شعور، دون حدوث أي اصابات تذكر حتى اللحظة.

ويأتي القصف العشوائي والعنيف الذي تشنه مليشيات الحوثي من مواقعها في مديريه السبرة شرق محافظة إب، عقب ساعات من من سيطرة المقاومة الشعبية مسنودة بالجيش الوطني على مواقع استراتيجية كانت تحت سيطرتها غرب وجنوب مديرية الحشاء.

