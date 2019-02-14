شنت مليشيات الحوثي، مساء اليوم، قصفا عنيفا وعشوائيا بصواريخ الكاتيوشا، على قرى منطقة العود، مديرية قعطبة، غرب محافظة الضالع، جنوب اليمن.
وأفاد سكان محليون بالمنطقة لــ"يمن شباب نت"، أن عدد من صواريخ الكاتيوشا سقطت في المنطقة وخلفت أضرارا مادية كبيرة في منازل المواطنين، في قريه شعور، دون حدوث أي اصابات تذكر حتى اللحظة.
ويأتي القصف العشوائي والعنيف الذي تشنه مليشيات الحوثي من مواقعها في مديريه السبرة شرق محافظة إب، عقب ساعات من من سيطرة المقاومة الشعبية مسنودة بالجيش الوطني على مواقع استراتيجية كانت تحت سيطرتها غرب وجنوب مديرية الحشاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الضالع: مليشيات الحوثي تقصف قرى "العود" غرب قعطبة بصواريخ الكاتيوشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.