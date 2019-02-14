شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئاسي يخرج عن صمته ويعلق على ظهور اليماني الى جانب الإسرائيلي نتنياهو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد ظهور وزير الخارجية اليمني خالد اليماني الى جانب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في مؤتمر وارسو وقرضه المكيرفون لنتنياهو أثارة غضب اليمنيين بشكل خاص والعرب لشكل عام وأستفزت مشاعرهم .

فكان الرد الأقوي من اكثر المهتمين والمنحازين بشكل دائم للقضية الفلسطينية الوزير السابق عبد الملك المخلافي

وقال عبدالملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني في تغريدة نشرها اليوم الخميس على موقع تويتر أن التطبيع أو شبهة التطبيع بأي صورة من الصور يخالف كل ثوابت الشعب اليمني وتاريخه ودستوره.

وأوضح أن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا التي لا تلعوها أو تسبقها قضية، وأن المجاملة في مثل هذه المواقف لا يخدم إلا أعداء الأمة جميعاً بمن فيهم العدو الصهيوني، على حد تعبيره.

وكان نتنياهو قد نشر، على حسابه في «تويتر»، خبراً يتضمن صورة له إلى جانب اليماني، وكتب فوقها بالعبرية: «نصنع التاريخ». وكان المؤتمر انطلق اليوم بمشاركة نتنياهو ووزراء خارجية عرب وغربيين، وتركّز على الموضوع الإيراني.