شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: تحد جديد للتظاهر بالسفر على متن طائرة يشعل الإنترنت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حظي تحد جديد بشهرة واسعة بين مستخدمي الإنترنت في الصين الذين يعانون من ضائقة مالية وغير قادرين على السفر في أعياد الربيع.

استخدم المشاركون في التحدي أدوات بسيطة مثل الزجاجات البلاستيكية ومقاعد المراحيض لتحاكي شكل نوافذ الطائرات والتظاهر بوجودهم على متن طائرة والنظر من النافذة على أروع الأماكن في العالم.

بدأت اللقطات الطريفة في الانتشار عبر تطبيق ” Douyin”، وظهر مستخدمو الإنترنت يستعرضون إبداعاتهم وحيلهم البسيطة التي بدت مقنعة للغاية.

نشر أحدهم مقطع فيديو مستخدما مقعد مرحاض مع صورة لسماء زرقاء في الخلفية معلقا “أول رحلة على متن طائرة، أنا متحمس”. في حين استخدم البعض كتب وملصقات السفر ومقاطع فيديو للحصول على مناظر خلابة للبراكين والجزر الاستوائية.

كما ظهرت الحيوانات الأليفة لدعم أصحابها في التحدي، ويمكن رؤية كلب يرتدي مقعد مرحاض في رقبته.



