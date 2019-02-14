شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: فتاة متهورة ترمي مقتنيات منزلية على السيارات من الطابق الثلاثين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجّه القضاء الكندي لشابة في التاسعة عشرة من العمر تهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، بعدما رمت مفروشات من الطابق الثلاثين في برج باتّجاه طريق سريع، هو من بين الأكثر ازدحامًا في تورنتو.

وقد قصدت مارسيلا زويا من تلقاء نفسها مركز الشرطة التي كانت تبحث عنها، بعد انتشار تسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي صوّره شخص كان إلى جانبها، عن الفعل الذي أقدمت عليه السبت، بحسب ما يُعتقد.

وقد تفرض عليها عقوبة السجن مع النفاذ، في حال إدانتها بالتهم الرئيسية الثلاث الموجّهة إليها رسميًا، ومن بينها تعريض حياة الآخرين للخطر.

ورمت الشابة كرسيّين وقطعًا أخرى من الطابق الثلاثين في برج سكني على ضفاف بحيرة أونتاريو. وسقطت المفروشات على الرصيف من دون أن تنجم أي أضرار عن هذه الحادثة، التي وقعت على طريق يشهد حركة كثيفة في وسط مدينة تورنتو. ولمارسيلا زويا سوابق قضائية، بحسب الصحافة المحلية.