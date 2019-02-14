الزراعة تختتم أعمال برنامجاً تدريبياً في الصحة الحيوانية في عدن

اختتمت وزارة الزراعة والري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برنامجاً تدريبياً لعمال الصحة الحيوانية نظمته الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع جمعية الأطباء البيطريين اليمنيين والإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري.

واستفاد 28 مشاركاً ومشاركة من محافظات عدن ولحج والضالع وتعز، من البرنامج التدريبي الذي استمر على مدى شهر كامل، وما تضمنه من معلومات شملت الجوانب البيطرية وصحة الحيوان، بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية في هذا المجال.

وأشاد وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية المهندس أمين باقادر، بدور منظمة الفاو والجهات المنسقة في البرنامج الهادف إلى الإسهام في تنمية القطاع الزراعي وتحسين مستوى الحياة المعيشية للمزارعين في المحافظات المستهدفة .. مؤكداً أن قيادة وزارة الزراعة تقدم كافة التسهيلات اللازمة لتطوير القطاع الزراعي بكافة المحافظات المحررة.

من جانبه أشار مدير عام الصحة الحيوانية والحجر البيطري بوزارة الزراعة والري الدكتور عبدالرحمن الخطيب، إلى أن البرنامج يساهم في تطوير مدارك العمال في المحافظات المستهدفة بالجوانب العملية حول صحة الحيوان .. موضحاً أنه سيتم العمل على توزيع رخصة مزاولة المهنة وتمكين العاملين من العمل في الميدان بطريقة رسمية وقانونية واعطائهم حقيبة معدات وأدوات العمل.

