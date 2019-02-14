إصابة 3 عمال شمال غرب مدينة تعز بنيران مليشيا الحوثي

أصيب 3 عمال ،مساء أمس، في منطقة المحاجر بمدينة النور شمال غرب مدينة تعز ، جراء استهدافهم بطلقات نارية من قبل عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال علي مرشد، وهو أحد العمال المصابيين، في تصريح له - رصده "الخليج 365" "أنه كان مع زميليه عبدالله حسين حمله، ومحمد عبده الأسعدي حين تعرضوا لاطلاق رصاص مباشر من تبة الرادار شرق موقع الدفاع الجوي أثناء عملهم في منقاف - مكان تقطيع الاجحار - بالمنطقة، وقد تفاوتت إصاباتهم بشظايا في الجسم وكسور في الأقدام".

وتتمركز مليشيا الحوثي في تبة الراردار التي حولتها إلى موقع عسكري تستهدف منه مواقع الجيش و المدنيين ايضا، دون تمييز بين طفل وامرأة وشاب.

يذكر أنه ارتقى شهيدين وأصيب أكثر من ثلاثة من العمال خلال العام المنصرم جراء استهدافهم برصاص المليشيا الحوثية ومخلقاتها من الألغام التي زرعتها من قبل في ذات المنطقة.

وأمس التقى محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ، صباح اليوم الأربعاء ، في العاصمة المؤقتة عدن ، بالأستاذ خلدون سالم صالح ، كبير خبراء برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع .

وناقش المحافظ شمسان ، تدخل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في محافظة تعز للعام 2019 م.

واستعرض المكتب اهم المشاريع التي سيتدخل فيها برنامج الأمم المتحدة للمشاريع ، خاصة في القطاعات الخدمية من تأهيل وترميم للطرقات ، إضافة إلى خدمات البنية التحتية للمحافظة.

مؤكداً بأن الخدمات التي سيقدمها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ، ستعطي مؤشراً إيجابياً على تطبيع الحياة في محافظة تعز .

كما عبر محافظ تعز عن ترحيبه بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ، واعداً إياهم بتسهيل كل الإجراءات المطلوبة من المحافظة ، وتقديم كافة التسهيلات ، لتواجدهم في تعز .

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الاستاذ نبيل جامل ، والمهندس ، معين وحيد محمد الماس ، مهندس لدى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع .