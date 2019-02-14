اب.. مليشيا الحوثي تختطف 4 طلاب وتقتادهم إلى معسكراتها لتجنيدهم إجبارياً

اختفى أربعة طلاب من مدارسهم بمحافظة إب، وسط اليمن، خلال اليومين الماضيين، في ظل تنامي ظاهرة تجنيد الحوثيين لطلاب المدارس قسرياً.

وأعلن والد أحد الطلاب اختفاء نجله منصور فيصل أبو أصبع ، يوم أمس بمدينة إب ولم يعرف مصيره حتى اللحظة.

وأعلنت أسرتي الطالبين(ماجد يوسف عبدالله عبده حميد الشهاري وأحمد محمد احمد الضهابي) يدرسون في الصف السابع، ومن أهالي عزلة بني مدسم قرية العريش مديرية ريف إب، أول أمس الثلاثاء، اختفاءهم بعد ذهابهم للدراسة في مجمع الشهيد الزبيري.

ومطلع الأسبوع الجاري اختفى الطفل "أنس عبدالنور محمد" ـ 12 عاماً ـ من الشارع الخلفي لـ "سوبر ماركت ظمران" بمدينة إب.

في سياق متصل توفي طفل مفقود في جبهات القتال الحوثية، بعد أن استدرجته المليشيا الحوثية للقتال في صفوفها.

وقالت مصادر من أسرة الطفل إن الطفل "خالد عبدالله حسن أحمد العطاب" من أبناء منطقة الظهر بمديرية بعدان، قتل أثناء قتاله في إحدى جبهات القتال مع الحوثيين بعد اختفاءه من مدرسته في وقت سابق.

وتزايدت ظاهرة اختفاء شباب وطلاب مدارس بمحافظة إب الخاضعة لسلطات الانقلابيين، بالتزامن مع حملات عدة تنفذها مليشيا الحوثي لاستقطاب الشباب وصغار السن والزج بهم في جبهات القتال.