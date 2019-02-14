شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار حرب طاحنة في صنعاء قبل قليل بين فريقين من الحوثيين.. والكارثة الكبرى أحدهم بقيادة نجل صالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر مطلعة انفجار الحرب بين الحوثيين في منطقة حوث بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء وسقوط قتلى وجرحى. وقال الزميل أكرم حجر لـ"يمن الغد": أن حاله استنفار غير مسبوقة تشهدها مديرية العشه بمحافظة عمران شمال صنعاء بعد مداهمة أطقم حوثية لإدارة الأمن في مديرية حوث واختطاف مدير البحث ونائبه الحوثيان ومحاصرة منزل مدير الأمن الحوثي". وأضاف حجر "أن اشتباكات عنيفه اندلعت بين الطرفين سقط فيها قتلى وجرحى"، مشيرا إلى اعلان حاله طوارئ وهلع شديدة يسود المديرية بتهمة الخيانة". وأوضح الزميل أكرم حجر التفاصيل لـ"يمن الغد" وقال "بزي الصريع صالح الصماد وهو مشرف الامن السياسي في حوث يدعى "أبو فهد" قام مع مليشياته باقتحام إدارة الأمن وإختطاف مدير البحث الجنائي ونائبه وفرض حصار على منزل مدير الأمن الحوثي وتطور الأمر الى اشتباكات مسلحة خلفت قتلى وجرحى من الطرفين"، مؤكدا استمرار توافد تعزيزات الحوثي إلى المنطقة حتى اللحظة وسط توتر حاد ينذر بانفجار حرب طاحنة".

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