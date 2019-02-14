شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : معارك عنيفة تدور في قفلة عذر بعمران وعدد كبير من المشائخ ينشقون عن الحوثي والعصيمات بكافة مشائخها تستعد لمساندة الشيخ بن سودة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخر مصدر قبلي من ما تروجه وسائل اعلام مليشيا الحوثي وناشطيها بمنصات التواصل الاجتماعي، عن خبر اعتقال الشيخ صالح بن سودة، وتسليمه لنفسه.



وقال المصدر لوكالة "خبر"، ان الشيخ صالح بن سودة لا زال يخوض اعنف المعارك ضد مليشيا الحوثي في قفلة عذر، وان الانباء عن اعتقاله محض افتراء.



وأكد المصدر ان ابناء قفلة عذر وذو نخرة لا زالوا قاطعين للطريق على مليشيا الحوثي بالتزامن مع اقتراب ابناء حجور للالتحام معهم بوجه عناصر المليشيا.



ودعا المصدر كافة ابناء القبائل عامة للانتفاضة ضد عصابة الحوثي، وخاصة قبائل عمران والعصيمات التي يستخدم الحوثي مناطقهم لاراقة دماء اخوانهم في مختلف المناطق سواء في قفلة عذر او في حجور حجة.



واشار المصدر الى ان عدد من المشائخ القبليين الذين تروج المليشيا الحوثية انهم معها، اعلنوا انشقاقهم عن المليشيا وانضموا الى الشيخ صالح بن سودة.



وأكد ان الشيخ الدوحمي ومشايخ سبتان والشيخ الفايزي والوروي انضموا الى صف الشيخ بن سودة.



ورجح المصدر انضمام بقية قبائل العصميات خلال الساعات القادمة الى اخوانهم قبائل عذر.

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