شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار حاد للريال اليمني .. والدولار والسعودي يصلان صباح اليوم إلى هذا الحد (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي الريال السعودي في صنعاء، وعدن صباح اليوم الخميس الموافق 14فبراير 2019م أسعار الصرف في مصارف صنعاء الدولار الأمريكي: شراء| 600 البيع | 605 الريال السعودي : شراء| 158.5 البيع | 159.5 أسعار الصرف في مصارف عدن الدولار الأمريكي : شراء| 605البيع | 610 الريال السعودي : شراء 159البيع | 160

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