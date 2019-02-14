شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قياديان حوثيان من العيار الثقيل "أسماء وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قائد جبهة باقم بمليشيات الحوثي اليوم مصرعه في مواجهات مع القوات الحكومية بمحافظة صعدة.

وأكد مصدر محلي، مصرع القيادي الحوثي البارز المكنى "أبو الجلال" قائد جبهة مليشيات الحوثي في باقم وستة أخرين في مواجهات مع القوات الحكومية شرقي جبال شيحاط بباقم.

وأوضح أنه بمصرع المدعو "أبو الجلال" تلقت المليشيات الحوثي صفعة قوية ستسرع في انهيار بقية صفوفها في جبهة باقم.

وفي وقت سابق، اعترفت المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، عن مصرع أحد قادتها العسكرية في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وبحسب وسائل إعلام المليشيات الحوثية، فإن القيادي العسكري المدعو "محمد عبد الله المترب"، لقي مصرعه الثلاثاء، بموجهات في جبهة نهم.

ولم تفصح المليشيات الحوثية عن أي تفاصيل إضافية حول ملابسات وظروف مقتله، لا سيما وأن جبهة نهم تشهد توقف للمعارك العسكرية.

ورجحت مصادر أن المترب المعين من قبل المليشيات رئيساً لما يسمى بـ "عمليات المنطقة العسكرية المركزية" تمت تصفيته في إطار الصراعات القائمة بين أجنحتها.

وتشهد المليشيات صراعات وانقسامات داخلية، وعمليات تصفيات بعد أن توسعت في الآونة الأخيرة الانشقاقات، بين صفوف قياداتها.