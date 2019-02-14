هادي يشيد بدور التحالف لمواجهة أذرع قطر وإيران باليمن

كشف الرئيس عبدربه منصور هادي عمق ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط اليمن بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشددًا على أن العلاقة مبنية ”على أواصر الأخوة ووحدة الهدف والدم والمصير المشترك“.

وأشاد الرئيس خلال استقباله في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض لسفير دولة الإمارات لدى اليمن سالم الغفيلي بالدور الإماراتي في مواجهة اذرع قطر وإيران، وكبح جماح ميليشيات الحوثي في اليمن.

وأكد على عمق العلاقة مع أبو ظبي، التي باتت وطيدة نظرًا "لامتزاج الدماء الأخوية الزكية في ميادين البطولة والشرف؛ لنصرة الشعب اليمني؛ والدفاع عن الهوية العربية في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية الإيرانية ومن يواليها“.

وأوضح هادي أن المواقف والعلاقات الوطيدة بين بلدان التحالف العربي واليمن ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان شعبنا اليمني على الدوام تجاه الأشقاء في دولة الإمارات ودول التحالف العربي الداعم لليمن وشرعيته، بقيادة المملكة العربية السعودية“، وذلك وفقًا لما جاء بوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ نت“.

يذكر أن الدوحة نسقت مع ميلشيا الحوثي الإرهابية، وصول عدد من القيادات البارزة في تنظيم القاعدة الإرهابي، وقيادات في الحزب الإخواني التجمع اليمني للإصلاح إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

وكشفت وكالة خبر اليمنية بناء على مصادر استخباراتية، أن قيادات من تنظيم القاعدة وصلت إلى العاصمة صنعاء، مطلع الأسبوع الجاري، والتقت "أبو علي الحاكم" رئيس الاستخبارات العسكرية التابع لمليشيا الحوثي في ظل رعاية قطرية.

عقد اللقاء في منزل أحد القيادات الحوثية بالعاصمة صنعاء، بحضور المدعو أبو عماد (مطلق المراني) وكيل الأمن القومي التابع للمليشيا وقيادات أخرى.