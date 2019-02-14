نشطاء: توكل كرمان تصافح الأمير هاري على الهواء.. فيديو

تداول مغردون مقطع فيديو قالوا انه يظهر الناشطة الاخوانية توكل كرمان تصافح الأمير البريطاني هاري بالقبلات المباشرة على الهواء.

ويظهر الفيديو الذي لم يستطع الخليج 365 على الفور التحقق من صحته، امرأة محجبة تلبس الحجاب والبالطو وتتقدم إلى هاري فيصافحها بـ (البوس ) المباشر.

يشار إلى الأمير هاري (هنري تشارلز ألبرت ديفيد (بالإنجليزية: Henry Charles Albert David) (معروف بصورة عامة باسم هاري) (15 سبتمبر 1984 -). هو ثاني أبناء ولي العهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز.

يعتبر السادس في ترتيب عرش بريطانيا بعد والده الأمير تشارلز وشقيقه الأكبر الأمير ويليام وأبناء أخيه الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

حياته الشخصية

علاقته مع الصحافة ليست على ما يرام وخصوصاً المصورين، وكانت آخر صداماته معهم أن تشاجر مع أحد المصورين بالأيدي قبالة إحدى الحانات الليلية. وأجبره والده ولي العهد البريطاني على الدخول لمشفى خاص للعلاج من إدمان الكحول.

وعلى الجانب العاطفي كان مولع بشريكته الشقراء السابقة تشيلسي دافي التي تحمل الجنسية الزيمبابوية حيث يعمل والدها رئيساً لإدارة مزرعة في زيمبابوي، وقد انفصل الاثنان في عام 2009، لأنه على ما يبدو تشيلسي كانت تشعر "بالحنين إلى الوطن، ولم تحب جو لندن" وعلى الرغم من أن هاري حاول أن يثنيها عن قررها أو يقنعها بالرجوع عنه إلا أنها رفضت، وقد قرر الاثنان في النهاية أن يصبحا صديقين.

في 27 نوڤمبر 2017 أعلن عن علاقته بالممثلة السابقة ميغان ماركل حيث أقاما حفل الخطوبة في نفس اليوم وأنهما ينويان الزواج في عام القادم 2018.

أُقيمت مراسم الزفاف في 19 مايو 2018 في كنيسة سان جورج بقصر ويندسور داعيان 600 شخص لزفافهما، وفي المساء حضر 200 مدعو حفل استقبال خاص في فروجمور هاوس يقيمه الأمير تشارلز (والد الأمير هنري).