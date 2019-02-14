شاهد ماذا فعل الجن في الماعز والأغنام اليمنية

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تداول نشطاء عبر موقعس التواصل الإجتماعي "فيس بوك، وتويتر" فيديو لماعز وأغنام يمنية اثناء صعودها ونزولها، على على نخلة بطريقة غريبة، وأكد النشطاء أن الجن وراء سير الأغنام والماعز بهذه الطريقة. Advertisements

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