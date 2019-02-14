لقى ثمانية صيادين يمنيين حتفهم وجرح خمسة بانفجار لغم بحرى زرعته ميليشيات الحوثى فى البحر الأحمر قبالة شواطئ منطقة اللحية شمال محافظة الحديدة.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم الأربعاء عن مصادر محلية يمنية قولها :"إن اللغم انفجر فى قارب للصيادين بالقرب من جزيرة البضِيع، ونجا فى الحادث شخصان فقط حيث كان على متن الزورق 15 شخصا".
وانتزع الجيش اليمنى ودمر بدعم من قوات التحالف عشرات الألغام البحرية كانت زرعتها الميليشيات وشكلت تهديدا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية فى منطقة جنوب البحر الأحمر.
يذكر أن العشرات من الصيادين اليمنيين قتلوا خلال السنوات الماضية بفعل الألغام البحرية التى زرعتها الميليشيات الحوثية فى مياه البحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 13 شخصا فى انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثى شمال الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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