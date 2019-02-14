ضبط متهم قتل أخيه في لحج

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القت قوات الحزام الأمني بقطاع يافع محافظة لحج القبض على شخص قام بقتل اخية أثناء اشتباكات جرت بينهما كانت قد اشتعلت بسبب خلافهما على أرض زراعية في منطقة العرقة بوادي ذي ناخب مديرية لبعوس مصدر في عمليات الحزام الامني قال ان غرفة العمليات بقطاع يافع تلقت بلاغاً عن واقعة اشتباك بين اخوين من أبناء منطقة العرقة ذي ناخب وعلى ضؤ البلاغ تحركت قوة أمنية إلى المنطقة وتدخلت لفض الأشتباك بين الاخوين الذي كان قد اصيب فيها .ن؛س؛ع المجني عليه بطلقات من سلاح اخيه ؛ح؛س؛ع؛الجاني.وقامت قوات الحزام الامني باسعاف المجني عليه الذي توفي متاثراً باصابته في وقت لاحق و قامت قوات الحزام بضبط الجاني والتحقيق معه وتسليمه لإدارة أمن لبعوس. وفي حادثة أخرى منفصلة قال مصدر بعمليات الحزام الأمني ان غرفة عمليات الحزام الأمني بقطاع يافع تلقت بلاغاً من ادارة امن لبعوس تفيد بقيام سيارة مجهولة بإطلاق النار على شخص يدعى؛ع؛م؛ح؛ع؛ توفي على الفور وبدورها قامت غرفة عمليات قوات الحزام الأمني بتعميم البلاغ على جميع نقاطها الأمنية. وتم تشديد إجراءات التفتيش في جميع النقاط. وأثناء إجراء التفتيش من قبل جنود قوات الحزام الأمني في نقطة نقيل الخلاء تم ايقاف شخص على متن دينه يحمل سلاح الي في طريقه إلى عدن وبعد اخضاعه للتحقيق اعترف بأنه ارتكب جريمة قتل بحق الجاني ؛ع؛م؛ح؛ع؛ والمنتمي إلى منطقة المقرى ارجع سبب ارتكاب جريمته إلى خلافات عائلية بينه وبين اخية. وتبذل قوات الحزام الأمني في قطاع يافع جهوداً جبارة في تثبيت الأمن وتحقيق الاستقرار وحققت نجاحات كبيرة لاقت ارتياح المواطنين الذين عبروا عن شكرهم لما تقوم به قوات الحزام الأمني.