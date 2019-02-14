مصادر: إجراءات الحوثي ضد البنوك تقف وراء تدهور العملة مؤخراًمصادر: إجراءات الحوثي ضد البنوك تقف وراء تدهور العملة مؤخراً

كشفت مصادر اقتصاديه أن التدهور الحاصل في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية يرجع إلى الحمله الجنونية التي تقوم بها مليشيات الحوثي ضد القطاع المصرفي .

واوضحت المصادر أن التراجع في سعر الريال مؤخرا ناتج عن عدة اسباب أبرزها الاعتقالات التي تتعرض لها قيادات وموظفي البنوك اليمنية من قبل الأمن القومي التابع للحوثيين اضافة الى المداهمات والاقتحامات التي تتعرض لها البنوك في العاصمه صنعاء.

ونوهت المصادر إلى ملاحقة الحوثيين لموظفي البنوك واقتحام مقراتها واختطاف واحتجاز موظفيها على خلفية فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الاساسية في البنك المركزي بعدن.

وبحسب المصادر فإن تلك الإجراءات الحوثية التعسفية دفعت البنوك الى التوقف عن فتح الاعتمادات في المناطق الخاضعة لسيطرتها وأجبرت قيادات البنوك على التعهد بذلك.

وتقوم مليشيات الحوثي منذ مطلع فبراير الحالي بملاحقة قيادات البنوك واختطاف واحتجاز عدد من موظفيها بالإضافة إلى اقتحام ومداهمة عدد من مقرات البنوك في صنعاء في إطار الاستهداف المباشر الذي تقوم به للقطاع المصرفي وتحت إشراف بنك مركزي صنعاء.

وشهد سعر صرف الريال اليمني اليومين الماضيين تدهورا ملحوظا حيث وصل إلى مستوى ما يقرب من 600 ريال للدولار الواحد، بعد أن كان السعر تحسن الشهور الماضية.