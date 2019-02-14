شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تلغي سعودة 8 تخصصات ..اسماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة العمل السعودية في تغريدات رصدتها ” الحياة اليمنية” عن وجود 8 تخصصات مطلوبة في سوق العمل، تعاني نقص الخريجين. واضاف الوزارة أن هذه المهت تتمثل في «الهندسة، والطب، والتمريض، والتكنولوجيا، والصيدلة، والتقنية الطبية، والمحاسبة، والمالية». وأكدت الوزارة أن هذه المهن لا يمكن سعودتها في الوقت الحالي.

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