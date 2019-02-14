شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة واس السعودية تنشر خبراً عاجل قبل قليل وتكشف عن توجية جديد للملك سلمان .. ومواقع التواصل السعودية تشتعل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وكالة وأس السعودية في خبراُ لها فجر اليوم عن توجية جديد للملك سلمان بن عبدالعزيز وكشفت الوكالة ان خادم الحرمين الشريفين وجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بمنطقة الرياض ورصد ردود افعال الشارع السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي , حيث اشاد الجميع بمواقف الملك سلمان

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