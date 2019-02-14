شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي رفيع يستعد لزيارة القدس.. وهذا المكان الوحيد الذي سيزوره لهذا السبب.. (تعرف عليه) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعرب الأمير السعودي، تركي الفيصل، رئيس جهاز الاستخبارات السعودية السابق، عن أمنيته زيارة مكان في إسرائيل في حال زيارتها.

نشر المحلل السياسي الإسرائيلي، باراك رافيد، تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، جاء فيها أن الأمير السعودي يتمنى زيارة شارع الملك فيصل في مدينة القدس الإسرائيلية، في حال موافقته على زيارة إسرائيل.



وجاءت أمنية الأمير السعودي، تركي الفيصل، رئيس جهاز الاستخبارات السعودية السابق، خلال لقاء قصير جمعه بالمحلل السياسي الإسرائيلي، ومراسل القناة العبرية الـ"13".

وجاء في الفيديو المرفق بتغريدة الصحفي الإسرائيلي أنه يأمل زيارة الأمير تركي الفيصل لإسرائيل، خاصة منزله في مدينة القدس، ليرد عليه الأمير تركي بأن هناك شارعا في القدس باسم الملك فيصل، وتمنى الأمير السعودي أن تتم هذه الزيارة، معربا عن أمله في إتمامها.

يشار إلى أن المقدسيين يطلقون، حتى يومنا هذا، على باب العتم في المسجد الأقصى المُبارك، باب الملك فيصل، فقد أطلق المجلس الإسلامي الأعلى هذه التسمية، بعد زيارة الملك فيصل للقدس، عام 1943، حيث تبرّع آنذاك بعمارة هذا الباب في المسجد الأقصى المُبارك؛ بحسب الموقع الإلكتروني "جرايد".