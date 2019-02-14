شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاستخبارات السعودية السابق يحسم الجدل بشأن العلاقة مع إسرائيل ويرد على الاتهام بمقتل خاشقجي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، لمذيعة CNN حول وجود علاقات سعودية – إسرائيلية أنها ضرب من الخيال، وأن “موقف السعودية تجاه فلسطين لم يتغيَّر، والأحاديث الإسرائيلية التي تُنقل عن عقد لقاءات في السر بين الجانبين السعودي والإسرائيلي ضرب من الخيال، وغير صحيحة”.
كما علق الفيصل للقناة الامريكية على حديث السيناتور بالكونجرس الأمريكي تيم كين بتحميل السعودية الأسباب حول قضية خاشقجي بناء على تقارير استخباراتية قائلاً: “أعتقد أن على السيناتور أن يطبِّق معياره على كونجرسه وقيادته؛ فتلك الحرب التي خاضتها أمريكا على العراق كانت مبنية على تقارير استخباراتية مفبركة، فأين المقارنة هنا؟!”.
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