شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة نارية غيرمسبوقة من العميد ”طارق صالح” للسفير ”أحمد علي”: هؤلاء قتلة والدك.. وهم الآن أقرب الناس إليك..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه القيادي البارز طارق عفاش قائد قوات حراس الجمهورية رسالة نارية للسفير السابق لدى دولة الامارات احمد علي عبد الله صالح اكد له ان قتلة والده هم اقرب الناس اليه وهم الان في الفنادق والاستراحات والقصور بعد ان سلمو رقبة الشهيد البطل الزعيم علي عبد الله صالح.





وقال عفاش في رسالته ان الزعيم الشهيد حافظ على حياتهم ومنحهم المال والثروة وكان اب حنون لهم، لكنهم لا يعرفون الجميل ولا يرعون المعروف فقد غدروا به وسلموه للحوثة الذين لم يكونوا سوى اداة بعد ان لاذ الجبناء بالفرار ونجوا بجلدهم وتركوا الاسد يواجه القتلة.

واكد طارق عفاش في رسالته التي نشرها عبد ربه محمد الحيبش في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ..انني احذرك يا ابن العم ان تمد يدك الطاهرة لهؤلاء القتلة الذين هم مستعدون لبيع انفسهم لمن يدفع ..اياك فالموت اشرف وتلقي رصاصة اهون من مصافحة الاوغاد والجبناء.

* الصورة للعميد طارق محمد عبدالله صالح بعد وصوله إلى محافظة شبوة عقب أحداث 2 ديسمبر 2017م التي قتل فيها عمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.